Serie A, venduti ben 30mila biglietti per Milan-Cagliari

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Ad un giorno e mezzo dalla partita sono già 30 mila i biglietti venduti per Milan-Cagliari di domani sera a San Siro. Una risposta importante da parte dei tifosi rossoneri che possono tornare allo stadio a più di 18 mesi di distanza dall'ultima volta. San Siro ha capienza ridotta al 50%, tra 35 e 37 mila posti, viste le normative vigenti, e la presenza sugli spalti è vincolata al green pass. "Oltre a mantenere lo standard più alto in tema di igiene in tutte le zone dello stadio - si legge nella nota del Milan - il club ha introdotto anche un nuovo sistema di controllo digitale dei biglietti per velocizzare l'accesso all'ingresso, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli assembramenti. Con lo stesso fine, saranno aumentati anche il numero dei varchi di accesso, con il personale di controllo dotato di palmari digitali per la verifica del green pass". (ANSA).