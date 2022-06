Serie A, venerdì alle 12.00 si scoprirà il calendario per la stagione 2022/2023

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Venerdì 24 giugno la Serie A scoprirà il calendario per la stagione 2022/2023, in netto anticipo rispetto al solito dato che quest’anno ci sarà una lunga pausa fra novembre e dicembre per il mondiale in Qatar. Sarà ancora una volta un calendario asimmetrico: il girone di ritorno avrà un ordine diverso rispetto a quello di andata, come accadde già la scorsa stagione. Il sorteggio, in programma appunto per la giornata di venerdì, si terrà a partire dalle ore 12.00, con i club pronti a scoprire con chi daranno il via alle danze il weekend del 13-14 agosto. La cerimonia del calendario potrà essere seguita anche dal grande pubblico con una diretta streaming sul canale Youtube della Lega Serie A e su DAZN, la piattaforma di sport in streaming titolare dei diritti del massimo campionato italiano fino al termine della stagione 2023/2024. L’ultima giornata del prossimo campionato è in programma nel weekend tra il 3 e il 4 giugno 2023. Dunque ci siamo, manca sempre meno alla nascita ufficiale della nuova Serie A.