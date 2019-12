Il posticipo domenicale di questa giornata di Serie A ha visto la Roma battere il Verona in rimonta per 3-1. Al Bentegodi ha aperto le danze il gol di Justin Kluivert (poi uscito, infortunato), a cui ha fatto seguito il pareggio di Faraoni. Diego Perotti, su rigore, e Henrik Mkhitaryan gli altri marcatori giallorossi. Roma che si porta, quindi, al 4° posto in classifica, a quota 28 punti.