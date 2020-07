Serie A verso un anticipo degli orari: la gara serale alle 21 o alle 21,15

La Serie A va verso un anticipo degli orari delle partite nelle prossime giornate, esclusa quella del turno al via da domani, spiega la Rai. Da parte dell'Aic, apprende l'ANSA, c'è infatti in queste ore un'apertura alla Lega sulla possibilità di spostare indietro l'orario di inizio dei match, inizialmente fissati molto tardi per i timori sull'incidenza del caldo estivo.

I nuovi orari - L'ipotesi che nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi è quella di anticipare alle 21 o 21.15 la notturna ora prevista per le 21.45, con possibile anticipo (19-19.15, e anche 17-17.15) delle altre due fasce orarie.