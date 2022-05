Serie B, domani la finale play-off: occasione Serie A per il Monza di Berlusconi

MilanNews.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Dopo le promozioni dirette di Lecce e Cremonese, domani sera si conoscerà il nome della terza squadra che giocherà in Serie A nella prossima stagione. La finale play-off di ritorno dell'Arena Garibaldi sarà una grande occasione per il Monza di Silvio Berlusconi, che nel match d'andata ha superato per 2-1 il Pisa all'U-Power Stadium. I brianzoli potrebbero accedere per la prima volta nella loro storia nella massima serie, dovendo difendere un leggero ma significativo vantaggio sui toscani.