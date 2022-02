Serie B, le partite saranno visibili a pagamento su Facebook

Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi un accordo tra Helbiz Media, la divisione Media del gruppo Helbiz, e Facebook, la piattaforma social di proprietà di Meta, grazie al quale sarà possibile vedere il Campionato di Serie B, nell’innovativa formula pay-per-view che non richiede un abbonamento, in Italia, Serbia e Stati Uniti, attraverso la funzione Facebook eventi online a pagamento.

Helbiz Live, la piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento gestita da Helbiz Media, continua quindi nel suo percorso di espansione, proponendo un servizio del tutto innovativo al consumatore. A partire da sabato 19 febbraio, sul canale Facebook di Helbiz Live, la Serie B potrà essere seguita live, acquistando il singolo evento di interesse ad un costo fisso di 3,49€ a partita.

È la prima volta in assoluto che un evento sportivo premium, come il Campionato di Serie B, viene offerto sul mercato italiano attraverso l’innovativo servizio Facebook di eventi online a pagamento.

“Helbiz Live continua a far crescere i suoi contenuti sportivi e di intrattenimento, fornendo agli utenti l’accesso allo streaming in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Questa collaborazione con Facebook permette a tutti di godersi le partite di Serie B, senza l’impegno di dover sottoscrivere un abbonamento; una valida opzione per i clienti in questa fase del Campionato” – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. “Il Campionato di Serie B rappresenta una fucina di talenti e i fan avranno ora l’opportunità di seguire la loro squadra del cuore o sintonizzarsi rapidamente su un match importante, ad un prezzo accessibile”.

Kike Levy, Responsabile Partnership Sportive Sud Europa di Facebook, ha dichiarato: “Sempre più partner sportivi cercano modi innovativi per raggiungere i fan e aumentare le entrate e noi siamo lieti di offrire eventi online a pagamento come soluzione pronta per i club, gli atleti e le organizzazioni sportive. Ospitando le partite del Campionato di Serie B su Facebook, i fan di più paesi potranno seguire le loro squadre ovunque scelgano di sintonizzarsi. Siamo lieti che Helbiz Media utilizzi lo strumento e non vediamo l’ora di vedere più organizzazioni fare lo stesso”.

Gli eventi online a pagamento sono stati lanciati per consentire ai proprietari di una pagina Facebook di creare un evento online, fissare un prezzo, promuovere l’evento, riscuotere il pagamento e ospitare l’evento, tutto in un unico posto. Questo strumento consente alle aziende e ai content creators di raggiungere utenti oltre qualsiasi confine e di entrare in contatto con fan e pubblico combinando marketing, pagamento e dirette video. Facebook non riscuoterà alcuna commissione per gli acquisti di eventi online a pagamento fino al 2023″.