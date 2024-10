Serve un Milan cinico davanti alla porta: il dato statistico

Tra i problemi che sono emersi nel Milan a margine del primo blocco di stagione andato in archivio, c'è anche quello della concretezza sotto porta e della capacità di mandare in rete giocatori diversi. I rossoneri, dietro Inter e Atalanta, sono il miglior attacco della Serie A con 15 reti ma guardando la quantità di occasioni create - sia in Serie A che in Champions League - c'è la sensazione che si potesse fare molto di più. Inoltre il vero e unico mattatore è Christian Pulisic, autore di 6 gol dei 16 segnati complessivamente.

Il dato statistico che oggi viene portato all'attenzione dal Tuttosport riguarda in particolare il rapporto tra chance create, tiri in porta e gol realizzati: considerando sia il torneo nazionale che la competizione Uefa. In totale il Milan ha creato 121 occasioni ma ha centrato la porta solo 51 volte, segnando appunto 16 gol complessivi. Con Leverkusen e Fiorentina, partite perse entrambe, gli expected goals sono stati superiori a quelli effettivamente segnati. La spiegazione è una: il Diavolo pecca di concretezza negli ultimi metri e a questo bisognerà rimediare già da domani.