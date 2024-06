Sesko deciderà il suo futuro nei prossimi giorni: Chelsea, United ed Arsenal attendono

vedi letture

Nelle scorse settimane Benjamin Sesko è rientrato nel casting del Milan per il nuovo numero 9, ma lo sloveno con ogni probabilità non sarà l'erede di Olivier Giroud a fronte degli alti costi che deriverebbero dal suo trasferimento. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, il futuro di Benjamin Sesko dovrebbe essere in Premier League.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, Chelsea, Manchester United ed Arsenal avrebbero già allacciato i contatti con l'entourage del ragazzo al quale sarebbero stati anche presentati i diversi progetti tecnici. A questo punto la palla passa fra i "piedi" di Sesko, che nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva in merito al suo futuro, che non è da escludere possa essere ancora al Lipsia. Staremo a vedere,