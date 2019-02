Sette anni fa il gol di Muntari: un episodio che ha cambiato il calcio

Il 25 febbraio 2012, a San Siro, si sono affrontate Milan e Juventus, in una gara che è passata alla storia per il "gol fantasma" di Sulley Muntari, il quale, realizzò quello che sarebbe stato il 2-0 della sfida dopo l'iniziale 1-0 di Nocerino. La palla superò la riga di porta per mezzo metro ma l'assistente non indicò il centro del campo. Un episodio che condizionò inevitabilmente la psicologia del prosieguo del match, poi pareggiato nella ripresa dalla Juventus. Adesso il calcio è completamente cambiato: prima con i giudici di porta, poi con la Goal-line technology e infine con il VAR, sebbene gli errori non siano spariti del tutto (vedi Fiorentina-Inter). Il gol non concesso a Muntari è stato sicuramente lo spartiacque in negativo di quella stagione del Milan.