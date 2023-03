Settore giovanile: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

Ben tredici partite, su tre giorni, in programma nel weekend del Settore Giovanile rossonero. Un fine settimana che parte già di venerdì, con la Primavera di Ignazio Abate che cercherà in anticipo - dovuto all'impegno europeo di martedì 14 marzo contro l'Atlético Madrid - la seconda vittoria consecutiva in campionato contro il Bologna. L'antipasto di un menù ricchissimo, con il sabato che vedrà impegnate le squadre più giovani - dalle due U13 all'U9 - e la domenica che proporrà diversi appuntamenti importanti per i "più grandi". Il big match è indubbiamente quello della Primavera femminile, attesa dal secondo Derby stagionale contro l'Inter. Spiccano poi il doppio impegno casalingo per U16 e U15 contro il Venezia; la doppia trasferta per U18 (contro l'Atalanta) e U17, sul campo del Südtirol. Fuori casa anche l'U15 femminile, che prosegue sul campo del Cittadella la sua fase interregionale.

SABATO 11 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Afforese-Milan, ore 14.00 - CS Bovisasca, Milano

UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Aldini, ore 14.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Club Milano, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 11: 4ª giornata, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 6ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 4ª giornata, Vigor Milano-Milan, ore 15.30 - Comunale Vigorello, Paderno Dugnano

DOMENICA 12 MARZO

UNDER 17: 9ª giornata di ritorno, Südtirol-Milan, ore 11.30 - Maso Ronco, Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano)

UNDER 15: 6ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 14.00 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 - Stadio Sandro Pertini, Sesto San Giovanni

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Cittadella-Milan, ore 14.30 - TBC

UNDER 16: 6ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 18: 10ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 15.30 - CS Bortolotti, Ciserano (Bergamo)

MARTEDÌ 14 MARZO

PRIMAVERA: Youth League (Quarti di finale), Milan-Atlético Madrid, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano - Live su AC Milan