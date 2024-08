Sfida turca per Amrabat: lo vogliono due club. La Fiorentina aspetta offerta giusta

Fiorentina attiva non solo sul mercato in entrata. Il club viola deve risolvere anche la questione legata al futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino da poco rientrato dal prestito al Manchester United che, poi, ha deciso di non riscattarlo.

Stando a quanto riportato da SkySport per l'ex Hellas Verona sono due le richieste principali, entrambe provenienti dalla Turchia: quelle di Fenerbahçe, già nota da tempo, e Galatasaray. Con il club oggi nelle mani di Josè Mourinho che avrebbe in ponte di proporre al giocatore un accordo di alto livello.

Quello che ancora manca, in un caso così come nell'altro, è un'offerta economica che soddisfi la Fiorentina. Amrabat (27) nella stagione con i Red Devils ha messo a referto 30 presenze, mentre nell'avventura al 'Franchi' i gettoni sono stati 107, con un gol all'attivo. In precedenza, oltre a quella del club scaligero, ha vestito anche le maglie di Utrecht, Feyenoord e Club Brugge