Shevchenko: "Calcio italiano in crescita. Ci sono tante squadre da Scudetto"

© foto di AC Milan

Andriy Shevchenko, leggenda rossonera, è stato intervistato da MilanTV durante la visita in sede nell'ambito del progetto 'AC Milan for Peace' sul calcio italiano: "Il calcio italiano è in crescita: c'è più competizione interna, il livello di atletismo e di intensità si è alzato tanto e si vedono tante belle partite. Ci sono tante squadre da Scudetto".