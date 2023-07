Silvio Berlusconi l'aveva predetto nel 2007: "La Premier sarà la Lega numero uno. Poi arriveranno gli arabi e..."

Nel 2007, intervistato da La7, Silvio Berlusconi aveva previsto tutto: dalle difficoltà del calcio italiano al dominio della Premier League, fino all'arrivo degli arabi. Ecco le parole dell'ex presidente del Milan, recentemente scomparso: "Vedo la Serie A che sta diventando sempre più povera. Siamo leader ora, ma in 17 anni saremo un supermercato per gli altri. La Premier League sarà la Lega numero uno, con tutti gli altri campionati dietro. Noi non abbiamo fondi. Dopo gli Arabi arriveranno nel nostro calcio, e non avremo più nessun appeal per le altre: non ci sono infrastrutture o stadi, siamo già adesso indietro di 30 anni.

Lo sapete che gli Arabi stanno costruendo intere città nel deserto? 'è talmente tanto potere economico in quelle aree, che non si fermeranno di certo! Entreranno sicuramente nel Calcio, perchè è il business più grande e dà grandissima visibilità. E noi cosa offriamo? Se il governo non interviene, saremo la 3° Lega. In Inghilterra stanno incentivando i giovani a giocare a calcio, ed il governo elargisce fondi alle scuole calcio. Lo fanno anche in Germania. n Italia noi invece rimaniamo fermi, quasi come se aspettassimo che tutto questo continui di diritto! Quando parlo di queste cose le persone mi prendono per pazzo, ma io guardo al futuro e sono onesto con voi. Vedo un futuro del calcio italiano molto triste".