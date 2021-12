Simeone: "Dopo il nostro terzo gol non abbiamo più pensato a cosa stesse facendo il Milan"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, festeggia la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della sua squadra dopo la vittoria per 1-3 in casa del Porto. Durante la conferenza stampa ha dichiarato: “Una grande giornata per noi perché già i ragazzi della Youth League si erano qualificati. Anche noi volevamo qualificarci, e vedere i giovani che si erano qualificati ci ha dato la voglia di farlo anche noi. Come la ricorderemo? Come la partita di Champions della vita. Dopo lo 0-3 abbiamo pensato solo a noi stessi senza avere il pensiero a cosa stesse facendo il Milan”.