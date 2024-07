Simic saluta il Milan e i suoi tifosi: "Sarete sempre nel mio cuore, sarò sempre uno di voi"

Jan-Carlo Simic, in procinto di firmare con l'Anderlecht (3 milioni al Milan più una percentuale del 20% sulla rivendita), saluta con un sentito post su Instagram tutto il mondo Milan: "Mio caro Milan, sto vivendo un momento pieno di emozioni forti. Dire addio non è mai facile. È stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile, con tantissime gioie e anche delusioni. Un percorso che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. La cosa certa è che vado via con un grande sorriso perché ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera. Ringrazio tutti i compagni, allenatori e collaboratori con cui ho condiviso piccoli e grandi momenti. Un GRAZIE va però soprattutto ai tifosi del Milan, per l’affetto dimostratomi e per avermi fatto sempre sentire a casa. Tutti voi sarete sempre nel mio cuore. Grazie AC Milan, sarò sempre uno di voi".