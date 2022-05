Simone: "Il Milan non si può fermare a questo Scudetto, deve migliorarsi in Italia e in Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Simone, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi anche sugli obiettivi della prossima stagione: “Il futuro è già scritto, bisogna migliorarlo con questo gruppo a partire da Maldini, che sta facendo le cose nella maniera giusta. Questo gruppo va migliorato, bisogna affrontare la Champions League da protagonisti con la speranza di rivedere giocatori come Ibra, che è stato un elemento fondamentale per guidare questi ragazzi. Non ci si può fermare a questo Scudetto, bisogna migliorarsi in Italia e in Europa perché i parametri e i valori tecnici cambiano”.