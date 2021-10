Simone su Tonali: "Giocatore da Milan, può fare la storia"

Marco Simone è intervenuto a Milan TV, commentando la grande crescita di Sandro Tonali: "In gran parte le fasi che Tonali ha vissuto al primo anno le ho conosciuto anch'io, con la sola differenza che io avevo qualche pallone d'oro di troppo davanti per sperare. C'è stata un po' di pressione al suo arrivo nell'attesa di quello che poteva fare però sono convinto che sia un giocatore che può fare tanta storia nel Milan, ed è bello come l’abbia scelto e non abbia voglia di andarsene via. È giovane e rappresenta un giocatore da Milan, per il cuore, per la volontà, per la qualità tecnica. È normale anche che in questo momento quest'anno stia uscendo alla grande"