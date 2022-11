Simpatico siparietto post Milan-Salisburgo: Kameri chiede una foto a Ibrahimovic e...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un TikTok pubblicato sul proprio account ufficiale, il Red Bull Salisburgo ha reso noto un divertente siparietto verificatori al termine della sfida di mercoledì contro il Milan.

Il protagonista è Dijon Kameri, 18enne centrocampista degli austriaci; mentre stava registrando un'intervista per i canali del club austriaco, il classe 2004 ha interrotto il tutto per chiedere una foto a Zlatan Ibrahimovic, il quale, proprio in quel momento, passava dalla mixed zone per lasciare San Siro. Una volta scattata, Kameri ha chiesto al cameramen, autore della foto, di inviargliela sul proprio cellulare; ne è seguito questo simpatico dibattito:

- Cameramen: "Memoria piena"

- Kameri: "Oh, se fosse successo veramente proprio ora... Puoi inviarmela?"

- Cameramen: "100 euro"

- Kameri: "Ok, te li do"

Il tutto si è concluso con un bellissimo sorriso del giovanissimo centrocampista, felice di aver scattato una foto con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic.

QUI il link TikTok