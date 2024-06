Sinner: "Se scriverò ad Alcaraz per Italia-Spagna? No, non lo farei mai... forse"

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Cresce la febbre per Italia-Spagna agli Europei di calcio. E gli sportivi, anche quelli con il cuore diviso a metà, escono allo scoperto per "tifare" la propria squadra. A dispetto di una narrazione che confonde la sua riservatezza per freddezza, l'azzurro più scatenato è Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo di tennis, impegnato sull'erba di Halle proprio in Germania, mette da parte la racchetta ed esce allo scoperto in vista del derby latino in programma domani a Gelsenkirchen per l'Europeo. "Adoro il calcio, ci ho giocato da piccolo, e non mi perderò una partita della nazionale agli Europei - spiega il tennista di Sesta Val Pusteria - ma le guarderò da solo, perché ci tengo troppo, e in questi casi ho assolutamente bisogno del mio spazio". L'amico-rivale Carlos Alcaraz è andato anche oltre: ha chiesto di cambiare orario al suo match al Queen's per poter seguire la partita. E così Sinner, quando gli chiedono se in caso di vittoria azzurra, invierà un messaggio all'amico prima nega ma poi - ridendo - non lo esclude: "No, non lo farei mai... forse". "L'Italia ha una squadra molto giovane e io ho avuto l'onore di assistere ad alcuni allenamenti, a Miami. Speriamo di poter fare bene. comunque sarà emozionante", conclude Sinner. La Spagna avrà anche una tifosa italiana d'eccezione.

Alice Campello è la moglie del capitano della "roja" Alvaro Morata. In questi giorni ha postato varie foto con la maglia della nazionale spagnola ed una dedicata all'attaccante dell'Atletico Madrid: "Capitano, ti amiamo alla follia", ha scritto l'influencer riferendosi anche ai due figli della coppia. Una dedica che ha fatto commuovere il calciatore in diretta tv. Derby particolare per Carlos Sainz, che correra' domani con la Ferrari, simbolo di italianita' nel mondo, nel Gp di Spagna: tifa Real, la sua passione per il calcio e' nota, inutile chiedere per chi si schierera' alla vigilia delle prime libere. "Il mio cuore e' rosso...", ama ripetere quando gli si fa la domanda. Piu' difficile per Sergio Scariola, italianissimo coach del basket che ha legato il suo nome ai successi della nazionale iberica sotto canestro. Italia-Spagna ha scatenato la fantasia di tanti. Uno degli interventi più particolari è quello dell'attore Antonio De Matteo, l'agente penitenziario Lino di Mare Fuori. "Cari amici e compatrioti ma soprattutto amigos en Espana, so che la prossima partita che l'Italia giocherà contro sarà contro voi spagnoli - ha detto l'attore campano alternando italiano e spagnolo in un video divenuto virale - Mi dispiace dirlo ma penso proprio che vinceremo questa volta. Sì, Sì". La partita tra gli azzurri e le furie rosse si gioca ovviamente per vincere ma - confessano i tanti tifosi delle due squadra - se mai si dovesse perdere, meglio con loro che con altri. (ANSA).