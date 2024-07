Siparietto Chiellini-Morata (che comprende anche il mercato del Milan). L'ex capitano azzurro: "Lo riporterei alla Juve"

Il trionfo della Spagna ha anche la firma di Alvaro Morata, capitano discusso in queste settimane per il suo apporto sotto porta. Dell'attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Giorgio Chiellini, suo compagno alla Juventus: "La Spagna ha perso metri, non riusciva a ripartire. L'unica volta che l'ha fatto è arrivato il gol, ma con la sua uscita aveva perso 20 metri. E' un ragazzo d'oro a cui tutti vogliono bene e un giocatore forte, che si esalta nelle partite importanti".

Alla domanda sul possibile arrivo al Milan e su quanto può essere utile alla Serie A, Chiellini risponde: "Io lo riporterei alla Juve".

“Lots of Italians were cheering for us, Chiellini told me to go lift the trophy before the match.”



- Alvaro Morata 🇪🇸