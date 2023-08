Sirigu: "Per Milan, Inter e Juve non è facile rifondare, ma i rossoneri stanno facendo un buon mercato"

Salvatore Sirigu, ex portiere del Napoli e della Fiorentina, oggi svincolato, si è così espresso al Corriere dello Sport sulla lotta Scudetto: "Proseguire su una base solida è più facile: per Inter, Juve e Milan non è facile rifondare. Però il Milan sta facendo un bel mercato".