Sissoko su Gattuso: "Ci ho giocato contro, era cattivo"

L'ex centrocampista bianconero Momo Sissoko, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato così di Gennaro Gattuso: "Ci ho giocato contro, era cattivo (ride, ndr). Non me lo aspettavo così bravo, probabilmente ha imparato: all'inizio mi sembrava meno adatto, è migliorato molto, sarà anche grazie agli allenatori che ha avuto nella sua carriera. Sono molto contento per lui, si vede che è appassionato, vuol fare le cose bene".