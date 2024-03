Situazione ribaltata in Champions un anno dopo: da 3 squadre italiane ai quarti a 0

vedi letture

Dalle stelle alle stalle. Dalle tre squadre italiane (Milan, Inter e Napoli) ai quarti di finale di Champions League nel 2022-2023 alle zero di quest'edizione. Le eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter hanno assestato un duro colpo al nostro calcio in queste ultime due settimane, anche perché - fatta eccezione per il Bayern Monaco - le avversarie non sembravano certo irresistibili.

Eppure, il Barcellona in piena crisi di Xavi è riuscito a battere 3-1 il Napoli di Calzona dopo l'1-1 del Maradona, mentre l'Atletico Madrid di Simeone ha dato ennesima prova di Cholismo nella sfida casalinga con l'Inter di Inzaghi. Il risultato? Vittoria per 2-1 e poi successo ai rigori, tutto questo dopo l'1-0 di San Siro. Una debacle inaspettata, più la seconda rispetto alla prima vista la stagione burrascosa del club di De Laurentiis, che priva l'Italia di un posto tra le migliori otto d'Europa e accende un allarme in chiave ranking UEFA. Il nostro Paese è ancora al primo posto, ma adesso andare avanti in Europa e Conference League sarà davvero imprescindibile.

LE 8 SQUADRE QUALIFICATE ALLA CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal (Inghilterra)

Atletico Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)

IL RANKING UEFA AGGIORNATO

Italia 16.571 (4/7)

Germania 15.928 (4/7)

Inghilterra 15.000 (6/8)

Francia 14.416 (3/6)

Spagna 14.187 (4/8)

Repubblica Ceca 13.000 (3/4)

Belgio 12.400 (2/5)