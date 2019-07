Siviglia, l'eliminazione del PSV dalla Champions riapre la pista Bergwijn. Era stato accostato anche al Milan

Con l'eliminazione del PSV Eindhoven dalla Champions League potrebbero essere modificate numerose situazioni di mercato in seno alla squadra olandese. Tra queste anche quella di Steven Bergwijn, esterno d'attacco classe '97 accostato anche ad alcune squadre italiane - Inter e Milan - e all'Ajax. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, però, non è assolutamente da sottovalutare la pista del Siviglia, con Monchi che stima il calciatore. Gli olandesi però fanno sapere che senza un'offerta convincente non lo lasceranno andare via.