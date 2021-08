Sky - Da Milanello: lavoro defaticante per i giocatori schierati ieri e test amichevole con la Primavera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha riportato le ultime notizie da Milanello. Queste le sue parole: "Dopo l'amichevole con il Panathinaikos che ha dato ottimi segnali sul fronte Olivier Giroud, a Milanello vi è stato un lavoro defaticante per chi ha giocato ieri, mentre sessione di allenamento per chi non è sceso in campo. Si è tenuto poi un test amichevole contro la formazione Primavera in vista dell'esordio in campionato con la Sampdoria"