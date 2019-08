Sky - Demiral, ritorno di fiamma: il Milan offrirebbe 35 milioni, ma dipende dalla Juve

Un ritorno di fiamma, una nuova richiesta alla Juventus. Il Milan torna su Merih Demiral, difensore centrale turco bianconero classe '98. Domani dovrebbe anche esserci un incontro tra le parti per questa operazione e si tratterebbe di un investimento per il futuro, prendendo un difensore richiesto e sul quale i rossoneri sono da inizio mercato. Insomma, il Milan è pronto in caso di un'apertura della Juventus e offrirebbe 35 milioni, tenendo comunque conto che anche il Sassuolo dovrebbe avere la sua parte dalla vendita di Demiral nei primi due anni, quindi sarà da capire se questa proposta economica sarà sufficiente o meno. Un'operazione che può portare ad un domino di mercato, con appunto protagoniste le difese; infatti se i rossoneri troveranno l'accordo con la Juventus, i bianconeri senza più Demiral terrebbero Rugani che dunque non andrebbe più alla Roma. I giallorossi insistono anche per Lovren ma sul fronte Rugani (nome sempre caldo per la difesa di Fonseca) ora devono decidere in fretta perché è chiaro che in questa situazione - legata all'asse Milan-Demiral - la Roma ha ricevuto un messaggio chiaro sul futuro del difensore bianconero: se parte Demiral, Rugani non si muove.