Sky - Giroud saluta i tifosi fuori da Milanello: "E' il momento del goodbye"

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello, dopo il ritrovo tutti insieme per colazione. I rossoneri preparano l'ultima trasferta della stagione che sarà sabato sera all'Olimpico Grande Torino contro il Torino, appunto, alle ore 20.45. E se per il Diavolo saranno 90 minuti ininfluenti per la classifica, per i granata potrebbero essere le ultime cartucce da sparare per sognare nell'Europa. In tutto questo Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport 24, in collegamento da Milanello ha reso conto di un episodio che ha visto come protagonista Olivier Giroud.

L'attaccante francese a inizio settimana, ha annunciato il suo addio al Milan dopo tre anni. L'attaccante francese si unirà all'amico Hugo Lloris in MLS nella squadra dei Los Angeles FC. Questa mattina, all'uscita dal centro sportivo di Milanello, Giroud è stato uno dei più acclamati dai tifosi che hanno sfidato alla pioggia. Emozionato anche lo stesso centravanti che rispondendo a un tifoso, riporta Peppe Di Stefano, gli avrebbe detto: "E' il momento del goodbye".