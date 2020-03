Sky - I giocatori del Milan avrebbero deciso di devolvere un giorno di stipendio a una struttura sanitaria

Intervenuto da Milanello Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle scelte del Milan per arginare il Corona Virus. Questo il suo intervento: "Il Milan ieri ha devoluto 250'000 euro alla AREU per l'emergenza Corona Virus e per aiutare le strutture che possono supportare i malati. Tra le altre iniziative pensate c'è quello di aprire un fondo per devolvere con un'iniziativa di beneficenza sempre alla REU, i tifosi potrebbero devolvere il rimborso di Milan-Genoa a qualche azienda ospedaliera milanese e alcuni giocatori del Milan si stanno mettendo d'accordo per devolvere un giorno di stipendio a degli ospedali di Milano. Il Milan doveva scendere in campo alle 14.00 per allenarsi ma alle 13.30 gli è stato comunicato dell'annullamento degli allenamenti per questa settimana. Il centro sportivo di Milanello verrà chiuso per una settimana."