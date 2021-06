Sky - Ieri Kjaer ha dato il massimo valore possibile alla fascia di capitano che indossa in Nazionale

I colleghi di Sky, hanno ripercorso, con un video pubblicato sul sito, i drammatici attimi di ieri che hanno coinvolto il capitano della Danimarca e difensore del Milan, Simon Kjaer, nella vicenda riguardante l’interista Christian Eriksen. “Nel pomeriggio in cui Kjaer porta in campo il suo paese, davanti al suo paese, che sogna un’impresa come quella del 1992, conferma ancora una volta di aver dato a quella fascia, il massimo valore, almeno se un capitano si valuta nelle cose che capitano, quando non dovrebbero. Per 12 minuti, Kjaer sembra alto 12 metri, momenti in cui è determinante a salvare la vita del suo amico, compagno e connazionale, Eriksen. Invita i compagni a schermarlo dalle telecamere, e infine, consola sua compagna Sabrina arrivata a bordo campo”.