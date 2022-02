Sky - Il Brescia pronto ad esonerare Inzaghi: Diego Lopez potrebbe essere il sostituto

Come riferito da Sky Sport, il Brescia sarebbe pronto ad esonerare Pippo Inzaghi. L'ex attaccante rossonero, nonostante il terzo posto attualmente occupato in Serie B, avrebbe pagato l'ultimo pareggio ottenuto contro il Cosenza in trasferta. Al suo posto, la società presieduta da Cellino, starebbe valutando un ritorno di Diego Lopez sulla panchina biancazzurra.