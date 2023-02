Sky - Il racconto della sessione odierna a Milanello: durata prolungata e concentrazione massima

MilanNews.it

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport 24, la seduta di lavoro dei rossoneri di questa mattina a Milanello è stata più lunga del solito. Di norma gli allenamenti di Pioli durano circa un’ora e venti, un’ora e trenta; questa mattina il lavoro del tecnico rossonero con la squadra si è prolungato almeno di 40 minuti in più del solito. L’allenatore ha chiesto a tutti i calciatori la massima attenzione per quanto riguarda la preparazione della parte tattica in vista del derby di domenica sera.