Sky - Le possibili opzioni di formazione in vista di Torino: si pensa al ritorno del Milan della ripresa di Verona

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, una delle opzioni di formazione per la sfida di giovedì a Torino potrebbe ricalcare il secondo tempo di Verona, con Bennacer in regia e Rebic esterno offensivo sinistro in un 4-3-3. L'unica "modifica" potrebbe essere Theo Hernandez al posto di Rodriguez, considerando la buona impressione mostrata dal francese nel derby. Un'altra soluzione potrebbe essere Leao al posto di Rebic, oppure Leao centravanti in sostituzione di Piatek.