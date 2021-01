Sky - Leao ha un problema all'alluce ma potrebbe stringere i denti. Anche Diaz proverà a recuperare

Secondo quanto riferito da sport.sky.it, oltre agli acciaccati Tonali e Diaz, entrambi vittime di contusioni contro il Torino, va registrato anche un problema all'alluce del piede per Rafa Leao. L'attaccante stringerà i denti per provare ad esserci in Coppa Italia, gara in programma martedì sera. Per quanto riguarda Tonali, difficile un recupero per la seconda sfida col Torino (si punta al Cagliari), mentre Brahim Diaz potrebbe riuscire ad esserci, anche se la caviglia è ancora gonfia.