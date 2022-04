Sky - Milan, con la Fiorentina probabile la scelta di Kessie sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, l’unico dubbio riguardante la formazione rossonera per la sfida contro la Fiorentina riguarda chi giocherà sulla trequarti, se Brahim Diaz o Kessie. Secondo l’inviato di Sky Pioli opterà per la seconda soluzione, con Tonali e Bennacer in mediana e l’ivoriano dietro la punta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All.: Pioli.