Sky - Milan-Demiral, si va avanti a trattare con la Juve

Il Milan continua a lavorare sul mercato, dedicandosi anche alla difesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i rossoneri avrebbero scelto Demiral come difensore ideale da regalare a Marco Giampaolo. La Juventus non vorrebbe cedere il '98 a titolo definitivo mentre il Milan non vorrebbe prenderlo per poi doverlo restituire ai bianconeri tra uno o due anni ma resta viva la volontà di trattare.