Sky - Milan, Fonseca oggi ha provato un 4-4-2 con Morata e Abraham. Anche altri due cambi rispetto al Liverpool

Possibili novità di formazione in vista del derby di domani sera a San Siro. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, racconta le ultime sull’undici titolare provato da Fonseca in allenamento alla vigilia della sfida con l’Inter di Simone Inzaghi.

Rispetto alla partita di Champions League con il Liverpool potrebbero esserci tre cambi, ma soprattutto c’è una novità sul modulo: dal 4-2-3-1 solito si dovrebbe passare al 4-4-2 (o 4-4-1-1). Questo perché di fianco, o davanti, a Morata ci sarà Tammy Abraham. Rimangono fuori Calabria, per lui un problema muscolare, Pavlovic e Loftus-Cheek: le possibili novità sono Emerson, Gabbia e appunto Abraham. Niente di ufficiale ovviamente, ma le ultime prove raccontano di questo nuovo assetto. Fonseca vuole avere in campo gente di palleggio: non molla e continua ad andare avanti con le proprie idee.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Paulo Fonseca