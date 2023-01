Sky - Milan, Giroud titolare contro la Lazio. Sulla trequarti ci sarà Brahim Diaz

MilanNews.it

Manca poco a Lazio-Milan, gara che domani sera chiuderà il girone d'andata di Serie A. All'Olimpico Stefano Pioli dovrebbe optare ancora per il 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta, difesa composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Dest. Proprio l'americano andrà a sostituire l'infortunato Theo Hernandez. A centrocampo spazio per Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Pioli dovrebbe confermare Brahim Diaz, con Saelemaekers e Leao sulle fasce. In attacco la maglia da titolare dovrebbe andare ad Olivier Giroud. A riferirlo è Sky Sport.