Sky - Milan in partenza per Genova. Higuain sarà titolare, ballottaggio Paquetà

Tramite delle immagini in diretta con Sky Sport 24, il collega Peppe Di Stefano ha documentato la partenza del Milan verso Genova per disputare il match di domani di TIM Cup. La dirigenza rossonera raggiungerà la squadra domani, discorso valido anche per Calabria che è squalificato in Coppa e sarà poi con tutti i compagni per volare verso Gedda. In vista della formazione, rivela il collega, è confermata la titolarità di Higuain al centro dell'attacco, qualche dubbio invece per la presenza dal primo minuto di Paquetà che entra in ballotaggio. Nel resto del campo, trovano conferme la presenza di Reina, di Rodriguez mentre Andrea Conti non partirà dal primo minuto (come anticipato qui da MilanNews.it).