MN - Verso Samp-Milan, le scelte di Gattuso per la linea difensiva: Conti e Laxalt dovrebbero nuovamente partire dalla panchina

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gennaro Gattuso, in vista della gara di domani contro la Sampdoria, effettuerà poche variazioni rispetto al consueto undici titolare. Indisponibile Calabria per squalifica, al suo posto dovrebbe partire dall'inizio Abate e non Conti, che potrebbe doversi accomodare in panchina ancora una volta. Al centro della difesa il ballottaggio tra Musacchio e Zapata dovrebbe essere stato vinto dal colombiano. Sull'out di sinistra, invece, giocherà Ricardo Rodriguez, preferito nuovamente a Laxalt.