Milan, Walker, Bondo e Chukwueze salteranno la trasferta di Roma

vedi letture

Per la sfida di domani sera contro la Roma, valida per la 37^ giornata di Serie A, Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di tre giocatori, vale a dire Warren Bondo, ancora alle prese con un problema alla caviglia (la sua stagione potrebbe essere già finita), Samuel Chukwueze, fuori per un'infiammazione al pube, e Kyle Walker, out per la febbre. Lo riferisce Sky.

Il programma della 37esima giornata di Serie A:

17/05/2025 Sabato 20.45 GENOA - ATALANTA

18/05/2025 Domenica 20.45 CAGLIARI- VENEZIA (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 FIORENTINA - BOLOGNA (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 HELLAS VERONA - COMO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 INTER - LAZIO (sfida scudetto e zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS - UDINESE (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 LECCE - TORINO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 MONZA - EMPOLI (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 PARMA - NAPOLI (lotta salvezza e sfida scudetto)

18/05/2025 Domenica 20.45 ROMA - MILAN (zona coppe)