Poco turnover contro il Bologna: due ballottaggi aperti. Le probabili scelte di Conceiçao per Milan-Bologna

Secondo quanto riferisce Sky dopo l'allenamento odierno del Milan a Milanello, domani sera contro il Bologna, Sergio Conceiçao non farà un ampio turnover come si pensava visto che tra pochi giorni è in programma la finale di Coppa Italia sempre contro gli emiliani, ma metterà in campo più o meno la stessa formazione delle ultime partite.

Due cambi sono sicuri: al posto dell'infortunato Fofana ci sarà Loftus-Cheek che farà dunque coppia in mezzo al campo con Reijnders. L'altra novità sicura è la presenza dal 1' di Joao Felix che sostituirà lo squalificato Leao. Ci sono due ballottaggi aperti, uno in difesa tra Gabbia e Thiaw e uno in attacco tra Gimenez e Jovic, con il messicano leggermente favorito.