MN - Milanello, oggi lavori individuali sul campo per Fofana e Tomori

Arrivo novità da Milanello in merito alle condizioni di Youssouf Fofana, che ha saltato la gara di campionato di ieri contro il Bologna per un problema alla pianta del piede: il centrocampista francese ha infatti svolto un lavoro individuale sul campo e dunque c'è ottimismo sul suo recupero per la finale di Coppa Italia di mercoledì sempre contro gli emiliani di Vincenzo Italiano.

Nessun problema invece per Fikayo Tomori che ieri è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo dopo un colpo alla testa: come Fofana, anche il difensore inglese ha lavorato individualmente sul campo e quindi non ci saranno problemi per la finale di Coppa Italia in programma tra pochi giorni allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara