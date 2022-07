Sky - Milan, per la difesa i nomi rimangono quelli di Diallo, Acerbi, Hinacpiè e Theate

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Sugoni ha riportato le ultima novità sul Milan. Queste le sue parole: "Il Milan continua a monitorare la situazione Ziyech che è il preferito per rinforzare la trequarti. Il giocatore ha aperto alla trattativa per il Milan ma dovrà abbassarsi l'ingaggio per facilitare l'operazione. Rimangono vivi i profili di De Ketelaere, per cui non è ancora stata formulata un'offerta e di Berardi del Sassuolo. Sul fronte Dybala, invece, l'ostacolo è l'ingaggio richiesto dall'entourage dell'argentino. Il Milan sta pensando di concentrarsi di più sul fronte offensivo, per quanto riguarda la difesa invece sono in corso delle valutazioni su come intervenire. I nomi per la difesa sono Acerbi, Diallo, Hincapiè e Theate. Sullo sfondo rimane Bremer che però ha una valutazione molto alta"