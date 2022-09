Sky - Monza, esonerato Stroppa: si attende il nome del suo successore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, il Monza ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. Eroe nello scorso campionato di Serie B con la prima e storica promozione in Serie A, Stroppa paga il pessimo avvio della squadra in queste prime 6 partite di campionato in cui ha conquistato un solo punto. Ora la città brianzola è in attesa che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani comunichino il nome del suo successore.