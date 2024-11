Sky - Nessun dirigente presente oggi a Milanello per seguire l'allenamento di Fonseca

“Va fatta un'analisi collettiva, non solo tecnica, ma anche societaria. Oggi, per esempio, nessun dirigente era presente a Milanello: non c'era Moncada, non c'era Ibrahimovic, il quale, comunque, nell'ultima settimana si era visto sia lunedì che giovedì dalle parti di Milanello. Fa parte di un'idea, di una strategia che ha l’attuale dirigenza di vivere così Milanello: è la loro linea e la perseguono. Magari le cose non sarebbero diverse con la presenza dei dirigenti qui a Milanello, ma credo che a volte che i confronti possano essere più utili degli allenamenti". Così Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Milanello, ha raccontato cosa è successo oggi nel Centro Sportivo rossonero.