Sky - Pavlovic e Jovic rientrati a Milanello: si sono allenati stamattina

I primi nazionali rossoneri a rientrare al Centro Sportivo di Milanello sono i due calciatori serbi, il difensore Strahinja Pavlovic e l'attaccante Luka Jovic. Dopo una pausa che li ha visti giocare due partite su due da titolari con un pareggio (vs Spagna 0-0) e una sconfitta (vs Danimarca 2-0), i due calciatori rientrano a disposizione di Paulo Fonseca. Lo riporta Sky Sport 24.

Oggi Pavlovic e Jovic, come riportato dai colleghi di Sky Sport, si sono allenati questa mattina con il resto della squadra e hanno cominciato a preparare la gara contro il Venezia. Per la punta soprattutto sarà importante farsi vedere al meglio della condizione, dal momento che contro i veneti sarà a disposizione mentre qualche giorno dopo, contro il Liverpool in Champions League, non potrà nemmeno sedersi in panchina: il serbo infatti è fuori dalla lista Uefa.