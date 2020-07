Sky - Pioli pensa a tre cambi: dentro Bonaventura, Biglia e Leao

Un paio di cambi per Stefano Pioli, che in vista della gara di domani con il Parma non modificherà molto la formazione titolare. In difesa, ad esempio, sulla corsia di destra verrà confermato Conti, ma è in mezzo al campo che ci sarà una delle novità più importanti. Come riferisce Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, ci sarà Lucas Biglia in cabina di regia al posto Bennacer. E in attacco, nei tre dietro a Ibrahimovic, dovrebbero agire Leao, Bonaventura e Çalhanoglu con Rebic in panchina.