Sky - Possibile turno di riposo per Leao e Diaz col Genoa

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini per Sky Sport 24 questa mattina mister Pioli non ha provato la squadra sul campo in vista della trasferta di domani, ma ha partecipato con i suoi ragazzi ad una lunga sessione di studio video. Dovrebbero esserci dei cambi per la sfida di Genova, soprattutto sulla trequarti: Brahim Diaz e Rafael Leao potrebbero partire dalla panchina, con Messias e Krunic in campo dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kaluli, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Messias, Krunic; Ibrahimovic.