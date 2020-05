Sky - Primo tampone per i giocatori del Milan e doppia seduta di allenamento

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'inviato a Casa Milan Manuele Baiocchini ha parlato della situazione sanitaria del Milan. Queste le sue parole: "E' stata la giornata dei tamponi a Milanello. Questa mattina alle 9 hanno effettuato il primo tampone e poi si sono allenati nelle due sessioni previste. Vi sarà un doppio allenamento anche domani. I giocatori sono rimasti nel centro sportivo anche per un pranzo insieme in attesa dei risultati che arriveranno giovedì dopo il secondo tampone. In caso di doppia negatività, il Milan avrà la certezza di potersi allenare in gruppo."