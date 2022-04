Sky - Quanto vale lo scudetto? Ecco i premi garantiti da Lega Serie A e UEFA

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SkySport24 riporta un'interessante grafica che spiega quanto vale vincere lo scudetto: tenendo conto dei premi garantiti da Lega Serie A e UEFA, chi vincerà il campionato incasserà 33,4 milioni di euro (di cui 10 dall'UEFA), mentre chi arriverà secondo incasserà 26,6 miioni (di cui 7,5 dall'UEFA). Ai premi dell'UEFA andranno poi aggiunti ulteriori premi per i diritti tv, i premi per le vittorie e i pareggi e anche i primi per gli eventuali passaggi dei turni.